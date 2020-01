Absoluutne distsipliin: II samba hääletus tühistas riigikogulaste reisid, välismaa kohtumised

Kohale läksid Isamaa ridadesse kuuluv delegatsiooni aseesimees Raivo E. Tamm ja reformierakondlane Eerik-Niiles Kross. Kuid neiltki nõuti Tallinnasse naasmist kolmapäevaks.

„Seekord oli Eesti delegatsioon ENPA-s on esindatud kahe liikmega sel põhjusel, et kolmapäeval on Riigikogus olulised hääletamised ning ülejäänud delegatsiooni saadikud otsustasid töötada nendel päevadel kodumaal,“ nentis olukorra kohta Jufereva-Skuratovski.

Riigikogu lähetuste infost paistab silma, et kõigi sel nädalal välismaal käivate riigikogulaste lähetused lõppevad hiljemalt kolmapäeval, mis viitab, et neilt on nõutud vähemalt pensionisüsteemi tuleviku mõistes ajaloolise hääletuse päeva hommikuks tagasi tulemist. Järgmised lähetused algavad aga neljapäevast või reedest.