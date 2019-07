Abruka elanikke kimbutab jätkuvalt saarele sattunud ilves

Eelmisel nädalal läks MTÜ Abruka Rannaniidule kuuluvast veisekarjast kaduma kaheksa vasikat. Juhtunust andis keskkonnaametile teada Abruka külavanem Eva Kipsi, kes palus taas ilves ümberasustada.

Keskkonnaameti liigikaitse spetsialisti Marju Keisi sõnul ei ole amet ilvese ümberasustamiseks luba andnud, sest ühtegi kiskjakahju teadet ei ole neile laekunud. Kuna ilvesel on kombeks oma mahamurtud saagi jäänused maa alla peita, siis on keeruline korjuseid leida ja kiskja süüd tõestada. Ka Kips nentis, et kuigi on näha, et lehm poegis, pole karjamaalt ühegi vasika korjust leitud.

Keskkonnaamet hoiab aga olukorral endiselt silma peal. Saarevaht Rein Lember on optimistlik, et ilvese siiski toimetatakse saarelt talle sobivamasse elupaika. "Kuidas ja millal ilves saarelt minema toimetatakse, pole veel selge, need asjad ilmselt nii kiiresti ei käi, aga pärast eilselt peaministri külaskäiku hakkasid asjad edenema," ütles ta.

Peaminister Jüri Ratas ütles tänasel pressikonverentsil samuti, et Abruka tõsine ilveseprobleem saab lahenduse ja kinnipüüdmisluba antakse.

Ilvesele jääb saar väikseks

Mullu talvel tuli Abruka saarele üle jäätunud mere suur isailves, kellele jääb nii väikesel maa-alal toidulaud napiks. Kohalikud on seepärast üha ärevamad, sest ilves kipub ka karja- ja koduloomade kallale ning muret tuntakse oma pisikeste laste pärast, kes kiskajaga vastamisi võivad sattuda.

Kohalikud on ilvest silmanud nii põldude peal kitsi taga ajamas kui ka koeraga vastamisi seismas. Metskitsed kohutas kiskja külas asuvatele heina- ja karjamaadele, ilves ise on metsast välja küla äärsele rannakarjamaale kolinud.