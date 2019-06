Abituriendid on teadmatuses - riigieksami tulemused ei ole teada isegi lõpuaktusel

Innove on tegelikult teavitanud koole juba aegade algusest, et tulemused tulevad hiljemalt 20. juuniks. Mõnel aastal on jõutud eksamid ära hinnata oluliselt varem, ent Innove pressiesindaja Mari Annuse sõnul mängis tänavu rolli näiteks nädala võrra pikem õppeaasta.

Tartu koolide puhul aga ei tulnud kõne alla lõpuaktuste hilisemale ajale seadmine, sest linna palvel ei saanud pidupäevi laulupeoga samale ajale panna ning sealt edasi tuleb juba jaanipäev. Nii pididki osad koolid aktused juba täna ära pidama.

Innove Testide Keskuse juhi Regina Multrami sõnul oli kunagi eksamite esimene hindamine kohe koolis, peale eksamit, mis kiirendas protsessi oluliselt. "Meie poolt oli siis teine ja kolmas hindamine ning andmete sisestamine. Koolijuhtide ja õpetajate poolt tekkis mingi hetk sellele vastuseis ja see asi lõpetati. Võib-olla peaks koolijuhtidega koos arutama, et see süsteem tagasi tuua," ütles ta.

Tannberg on sama meelt, et koolijuhid võiksid ehk Innovega uuesti läbirääkimisi pidada hakata. "Usun, et nad võiksid vaadata oma graafiku üle, sest eksameid on ju ainult kolm. Varem, kui oli rohkem riigieksameid, siis jõuti ka sama ajaga tehtud. Parem oleks vaadata, et kuidas saaks, mitte seda, miks ei saa," ütles Tannberg.

Multrami sõnul sõnul ei sõltu eksamite kontrollimise periood sellest, kui palju erinevaid eksameid on. "Suuresti määrab selle akna ära eesti keele eksam, mis on protsessilt kõige suurem. Kui see eksam toimuks varem, saaks ka tulemused varem," ütles ta.

Innove avaldas lootust, et viimased eksamitulemused jõutakse andmebaasidesse sisestatud täna õhtuks.