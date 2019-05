Abipolitseinike võistluste võidukarikas jõudis tagasi Põhja prefektuuri

Esikoha saavutas Põhja_1 meeskond, kuhu kuulusid Jaago Männiste ja Anton Toštšuk. Nad noppisid alavõidud vigursõidus ja laskmises. Kui Jaago on ka varasematel aastatel abipolitseinike võidukarikat enda käes hoidnud, siis Antonile on see esmakordne. „Äge ja hariv päev oli ,“ kommenteerisid võitjad. „Patrullis olles puutuvad politseinikud ja abipolitseinikud reeglina kokku negatiivsete emotsioonidega, kuid see tunne, mida koged, kui saad abivajajat aidata, ongi põhiline põhjus, miks me tahame enda vabal ajal abipolitseiniku tööd teha,“ kirjeldasid abipolitseinikud Männiste ja Toštšuk.

Teise koha võitis Põhja_2 meeskond koosseisus Alar Olup ja Cristopher-Kevin Kunila. Pronksi viisid koju Priit Kirsiste ja Jaak Madison võistkonnast Põhja_3.

Võistluste peakohtunik Agur Tehveri sõnul oli võistluspäev üles ehitatud võimalikult reaalsetele sündmustele. „Nagu ka tavalise patrullvahetuse jooksul, sai võistkond väljakutse ja asus seda lahendama. Päev oli intensiivne ja mul oli hea meel näha, et sündmustesse suhtuti täie tõsidusega, kuid nauditi kogu võistluste protsessi. Kindlasti õpiti siit midagi uut,“ sõnas peakohtunik.

Võistkonnad läbisid kokku kümme võistlusala: laskmine, taktika, meditsiin, õnnetusjuhtumi lahendamine, meediasuhtlus, maastikuotsing, teadmiste test, vigursõit ning päeva lõpetas sportlik lõpuvõistlus. Enne võistlustele saabumist valmistati kodus ennetusvahend – žürii hindas võidu vääriliseks Põhja_3 liiklusohutusele suunatud ideed #hoolinroolis.

Kokku võttis mõõtu 12 kaheliikmelist võistkonda üle Eesti.

Võitjad esindavad abipolitseinikke mai lõpus toimuvatel politsei- ja piirivalveameti kutsemeisterlikkuse võistlustel.