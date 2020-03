Abilinnapea vangerdus võib Pärnu linnapea umbusaldamise läbi kukutada

Endine abilinnapea Kukk, kes kuulub Isamaa ridadesse, esitas möödunud nädala reedel linnavalitsusest tagasiastumise palve ja soovi taastada oma volitused linnavolikogus.

Tema vangerdus on osa Pärnu võimuheitlusest. Pärnu valitsusliidu moodustavad praegu valimisliit, Keskerakond ja Isamaa. Isamaa ja Reformierakonna fraktsioon, kellega liitus volikogu ainus sotsiaaldemokraadist liige Kalev Kaljuste, esitasid möödunud nädalal aga Pärnu linnapeale Romek Kosenkraiusele umbusaldusavalduse. Isamaa ja Reformierakond tahavad Kuke sõnul luua uut koalitsiooni.

Kukk erakonnakaaslaste algatatud umbusaldusavaldust põhjendatuks ei pea ja võttis seda kui hinnangut kogu linnavalitsuse tööle. "Sisuliselt on see ühe valitsuse kukutamine, mille ajendid ja viis on mulle vastuvõetamatud. Kogu asi on segane ja väga arusaamatult motiveeritud," ütles Kukk.

"Mul ei ole tänaseni selge, kust see initsiatiiv tuli ja mingit dialoogi või ühisosa otsimist pole olnud," lisas ta.

Kukk ütles, et umbusalduse algatajad on põhjusena välja toonud, et vaja on paremat valitsemismudelit, mida valimisliit ja Keskerakond ei toeta. Tema hinnangul aga praeguse valitsemismudeliga muret ei ole. "Eks aeg näitab, kuidas see olukord laheneb," sõnas ta.