Abilinnapea Vadim Belobrovtsev: linnamuuseumi eksjuhti süüdistati töökiusamises. Alluvaid alandati ja naeruvääristati

Personali voolavuse osas oli töölepingu ülesütlemise avalduses tõepoolest ebatäpsus. Linna personaliteenistuse täpsustatud andmetel on Linnamuuseumist viimase kahe aasta jooksul töölt vabastatud 75 inimest, mitte 68. Tähtajaliste lepingutega oli neist 75 inimesest tööl 29. Kokku on Linnamuuseumis 93 ametikohta.

Vähemalt ühel korral arutasime minu kokkukutsutud nõupidamisel ka mind murelikuks teinud personaliküsimust. Nõupidamise ajendiks oli kaheksa toonase töötaja pöördumine Kultuuriameti juhataja ning abilinnapea poole seoses muuseumi ja inimeste juhtimisprobleemidega. Tsitaat 18.01.19 saadetud kirjast: „Alates 2018. a septembrikuust on pr Triin Siiner, osaledes mõnel meie muuseumiüksuse koosolekul, korduvalt suuliselt meile, muuseumitöötajatele teada andnud, et meie töökohad on „mõttetud“ ja need plaanitakse ära kaotada.“ Toonasel kohtumisel palusin teil enne inimeste koondamist esitada planeeritud muudatuste eesmärk ja uuenduste kontseptsioon. Koondamised toimusid, kuid arengukava ei ole siiani.

Töökiusamise teemal on mulle saadetud mitmeid kirju. Näiteks tsitaadid kolmest erinevast kirjast: „Ma ei taha töötada asutuses, kus ei arvestata inimeste eripära, kus inimestega liigagi tihti manipuleeritakse, kus koosolekutel kuuleb tagaselja kolleegi kirumist, selle asemel, et kutsuda ta kohale ning uurida, milles probleem. Ma ei taha ka ise ühineda kolleegidega, kes selja taga kogu aeg kellegi valesid otsuseid või otsustamata jätmist kiruvad, selline negatiivsus kulutab mind ennast.“

„Kui mainiti, et kas kavatsed meil surmani töötada, siis pidin otsustama. Vastasel juhul oleks lakanud ennast austamast. Avaldus oli päris ainulaadne: Palun lõpetada tööleping seoses vanuselise diskrimineerimisega tööandja poolt.“

„Lõpetuseks peame lisama, et juhtkonna koosolekute üldine toon ja vorm on ammu juba ületanud elementaarse eetika piirid ning direktoriga mittenõustujate suhtes rakendatakse alandavaid „nalju“, kollektiivset naeruvääristamist, tehakse isiklikke ja eraelu puudutavaid märkusi ja kommentaare, kasutatakse üldist ilkuvat ja nipsakat tooni (sihtmärkideks on olnud erinevad kolleegid, viimati kolleeg, kes otsustas esitada lahkumisavalduse). Seda võib nimetada klaperjahiks, mis tekitab pidevat stressiseisundit. Iga koosolek on piltlikult öeldes nagu hukkamisele minek. See on see, mida tunneme, kui osaleme koosolekutel.“

Seoses töötajate ja töölepingutega oli teile ka tõsine etteheide, sest mitme Linnamuuseumi töötajaga on sõlmitud leping, mis on ettenähtust väiksema palgaga. Ühe lepingu töötasu jääb alla isegi töötasu alammäärale, mis on lubamatu.