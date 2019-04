Abilinnapea tahab Tallinna peatänava projekti külmutada

Lõik Narva maanteest, millest peaks saama Tallinna peatänav Foto: Priit Simson

Tallinna linnavalitsus võttis pool aastat tagasi pealinna peatänava projektiga aja maha, et teha täiendavaid liiklusanalüüse. Ehkki analüüs on valmimas aprilli lõpuks, tahab abilinnapea projekti külmutada, sest senised analüüsid on jätnud südalinna tulevikuplaanid arvesse võtmata.