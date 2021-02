Abilinnapea Kalle Klandorf eakatele, kellel on Tallinna lumevallide vahel raske liigelda: tellige takso!

Teede korrashoiu eest vastutav abilinnapea Kalle Klandorf ei pea soovitust eakatel takso tellida ebaviisakaks. “Esiteks ma ei teagi, kas see juhus oli olemas. Võib-olla oli see väljamõeldis,” viitas Klandorf “Reporteris" näidatud vanaprouale. Samasse uudislõiku paluti ka Klandorfi kommentaari. Abilinnapea lisas, et pole saatelõiku vaadanud.

Klandorf ütles, et talvel ongi linnas kohati keeruline liikuda. “Teine asi on see, et Tallinnas on mitmeid võimalusi liikuda, sealhulgas ka takso," käis abilinnapea välja. Statistikaameti andmetel oli mullu III kvartali keskmine pension 518 eurot ja 50 senti. "Kindlasti on inimesel ka lapsed ja lapselapsed, kes saaksid neid aidata,” ütles Klandorf. Lisaks on abilinnapea hinnangul Tallinnas head sotsiaalteenused, mis saavad inimesi aidata. Puudega inimesed saavad linna kulul takso tellida.

Mida peaksid tegema aga eakad, kellel lapsi pole või kelle lapsed ei saa teda aidata, ja kellel ka puuet pole, et linn ta taksosõidud kinni maksaks, aga pension ei luba taksot enda taskust kinni maksta, ei selgunudki. Klandorf rõhus Delfiga kõneledes ikka sotsiaalteenustele, lastele ja taksole.

Klandorf kinnitas, et linn hoiab jalgteed korras ja seda teevad ka ühistud. “Aga kui lund sajab neli päeva järjest, siis ongi raske liikuda,” sõnas ta. Siis märkis abilinnapea, et jalgteid on keeruline hooldada, sest eraomanik hoiab raha kokku ning kui ise ei jaksa lund lükata, ei pruugi ka kojameheteenust kelleltki sisse osta.

Klandorf rõhutas taas, et jalgteed on heas seisus, kuid lisas, et talv on talv. “Pealegi on võimalik nuriseda numbril 14 410, kus võetakse info ja antakse puhastajatele edasi.”

Tomat koristatakse, lumi mitte

Septembri alguses kajastas telesaade „Laser“, kuidas jalgrattaga liiklemine pole Tallinnas mugav ega turvaline. Saate käigus näidati ka Tallinna kesklinnas tehtud katset, mille käigus paigaldati sõidutee ja rattatee vahelisele eraldusjoonele tomatid, mis liikluses kiirelt lömastusid. See näitas, kui ohtlik on sõidutee äärne rattarada ratturitele. Kui Tallinna transpordiameti asejuhataja Talvo Rüütelmaa ilmus ajakirjanik Marii Karelliga kokku lepitud intervjuud andma, pidas mees eksperimendi käigus teele pandud tomateid nii suureks ohuks, et kutsus neid koristama rasketehnika.