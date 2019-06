Abilinnapea Betina Beškina: õigeaegne vaktsineerimine aitab ennetada tõsisemaid tagajärgi

"Arvestades leetrite kõrget levikuvõimalust peaksid lapsevanemad eelkõige kontrollima, kas nende lapsed on õigeaegselt vanuses 1-13 aastat, leetrite vastu vaktsineeritud," sõnas Beškina. "Eeskätt teeb murelikuks teadmine, et Eestis on vaktsineerimata enam kui 10 000 last vanuses 1-14 aastat, mis suurendab nende laste nakatumisohtu. Seega soovitan kõigil lapsevanematel üle kontrollida ja mõelda hoolikalt järele – õigeaegne vaktsineerimine päästab tõsisematest tagajärgedest, mis sellise haigusega võib kaasneda. Hoolime iseendast ja seeläbi ka teistest, sest tervis on meie kõige kallim vara," lisas abilinnapea.

Vaktsiini laste vaktsineerimiseks jätkub. Täiskasvanutel, kes ei ole leetreid põdenud ja keda ei ole leetrite vastu vaktsineeritud, on soovitatav teha vaktsineerimine, kas oma perearsti juures või nakkuskeskustes.

Hetkel on nn immuniseerimise kalendrivälise vaktsiini varud terviseameti teatel otsakorral, kuid uut kogust vaktsiini oodatakse juba 21. juunil.