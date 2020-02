Abilinnapea Betina Beškina: kaalume võimalust suunata ülejäänud raha vanemateta laste elluastumistoetuseks

„Meil on küll paar mõtet laual, praegu kaalume tõsiselt suunata olemasoleva rahalise jäägi noorte elluastumistoetuseks. Asendushooldusteenuse vahendite jaotuse osas analüüsime veelkord olukorda, et leida sobivam ja paindlikum lahendus. Ent kahtlemata peame mistahes toetuste määramisel lähtuma selgetest ja ühetaolistest kriteeriumidest. Kuna eelarvelised ülejäägid on ka teistel omavalitsustel, siis meil on kavas kohtumine sotsiaalministeeriumiga, et arutada ühtse lahenduse võimalusi,” ütles abilinnapea Betina Beškina Delfile.