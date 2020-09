Abilinnapea Beškina: linn rakendab ennetusmeetmeid piirangute vältimiseks

"Tallinnas on nakatumisnäitajad viimastel päevadel kasvanud, seetõttu peame ka operatiivselt reageerima ja eeskätt just selle nimel, et me ei peaks kehtestama piiranguid," täpsustas Beškina. "Just seetõttu reguleerime töökorraldust linnasüsteemis ja võtame kasutusele ennetavad meetmed oma pädevuse piires. Kindlasti ei saa linn kehtestada ennetavaid meetmeid või karmistada erapidude korraldajaid. Erapidusid saab reguleerida siiski riiklike regulatsioonidega, mitte kohaliku omavalitsuse tasandil."

Beškina öeldu oli vastuseks teadusnõukoja juhile Irja Lutsarile, kes peab Tallinna linnavalitsuse uusi koroonameetmeid üllatavateks ja ebaproportsionaalseteks.

"Minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole see küll õige meede. Me peaksime kasutama meetmeid seal, kus nakatumine levib ja panema kinni neid," sõnas Lutsar ERR-ile.

Ta lisas, et esimene meede linna poolt oleks pidanud olema erapidude reguleerimine. "Minu arusaamine on, et enne töö ja mitte lõbu. Aga praegu paistab nii, et paneme töö kinni, et jääks rohkem aega lõbustusteks õhtul."

Abilinnapea rõhutas, et linn teeb kõik endast sõltuva, et kõigi linna teenuste osutamine oleks turvaliselt ja ohutult tagatud. "Eriti oluline on see sotsiaalvaldkonnas, kus me osutame igapäevaselt teenust suuresti just riskigrupile," nentis Beškina.

Tallinna linnavalitsus otsustas täna, et linnasüsteem võtab tänasest alates järk-järgult kasutusele ennetusmeetmed. See tähendab muuhulgas isikukaitsevahendite kasutamist, siseruumis hajutamise põhimõtte rakendamist, distantsi hoidmist, tööruumide tõhusamat koristust, töökohtumiste ja koolituste veebipõhiseks viimist ja võimalusel töötajate kaugtööle suunamist.

Linna ametid ja allasutused töötasid suve jooksul välja vajalikud kriisiplaanid. COVID-19 leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks rakendatakse linnaorganisatsioonis koroonaviiruse ajal töö korraldamiseks valgusfoori põhimõtet. Selle eesmärgiks on viirusest tingitud mõjude vähendamine ja täieliku sulgemise vältimine.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!