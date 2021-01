Abieluvõrdsuse toetajad on kogunud 80 000 eurot, abielu mehe ja naise liiduna põlistajad 70 000

SALK kogus esimese kahe tegevuskuuga üle 80 000 euro suuresti mõnede suuremate annetuste toel, kellega sai annetus isiklikult kokku lepitud, ütles sihtasutuse juht Tarmo Jüristo. Annetajaid oli kokku sadades ja mediaanannetuse suurus umbes 25 eurot, lisas ta.

Samas ütles Jüristo, et tema ideaaliks oleks SAPTK-i tüüpi annetuste kogumise poole liikuda, kus annetajaid on rohkem, tuhandetes nagu SAPTK-il, ja ka annetuste keskmised summad on selletõttu ka väiksemad.

SAPTK teatas oma portaalis Objektiiv, et sihtasutuse jõulukampaania oli üle ootuste edukas. Kui plaaniti koguda 50 000 eurot, siis laekus kokku üle 70 000 euro.

Kuidas võiks raha kuluda ja mis on edasised plaanid, ei soosstunud SAPTK-i juht Varro Vooglaid telefonitsi rääkima.

"Täpsemaid kommentaare ei soovi me SAPTK rahastamisega seonduvates küsimustest ERR-ile anda, sest kuna ERR on korduvalt levitanud meie tegevuse kohta valesid, siis puudub usaldus," vastas Vooglaid kirjalikult.

Siiski on selge, et kõik seni kogutud raha ei lähe koheselt abieluteemaliseks kampaaniaks. Mõlemal sihtasutusel on ka muid tegevusi, millele raha kulub. Näiteks SAPTK-i ülemöödunud aasta tulud olid ligi 400 000 eurot. Üle 100 000 läks sellest tööjõukulude katmiseks, samas suurusjärgus teavitamiskuludeks. Muid pisemaid bürookulusid ja muud sellist sinna otsa.