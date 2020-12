Abielureferendumi poolthäälte enamus riigikogus on napp

Riigikogu kodukorra seaduse järgi on abielureferendumi vastuvõtmiseks vaja poolthäälteenamust. Kui opositsioonil on vastuhääletamiseks kokku 45 häält ning nendega liituvad isamaalased Siim Kiisler, Üllar Saaremäe ja Viktoria Ladõnsakaja-Kubits, on vastuhääletajatel 48 häält. Usutluses Maalehele ütles isamaalane Mihhail Lotman, et ta ei ole põhimõtteliselt referendumite vastane, aga antud küsimuse poolt ta küll ei saa hääletada, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Lotmani vastuhääletamine tooks referendumivastastele 49 häält. Riigikogus arvutatakse, et kui riigikokku peaks minema keskerakondlane Imre Sooäär, on referendumivastastel 50 häält, mis muudab olukorra kriitiliseks.

Sooäär veel otsustanud ei ole ja ka Keskerakonna fraktsioon pole otsustanud, kuidas hääletada, kuid keskerakondlane Oudekki Loone ütles, et saadikud hääletavad südametunnistuse järgi vaid siis, kui otsustatakse, et erakond ei taha selle koalitsiooniga edasi minna.

EKRE on aga sidunud abielureferendumi valitsuse saatusega. "Kui see abielureferendum ei saa 51 häält, siis on fakt see, et meil on vähemusvalitsus," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Oudekki Loone hinnangul võib vähemusvalitsus välja näha nii, et valitsuses jätkaks Isamaa ja Keskerakond ning EKRE toetaks teatud eelnõusid, kuid Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul ei ole see stsenaarium realistlik.