Abielureferendumi eelnõu antakse homme riigikogule üle

EKRE fraktsiooni juht Siim Pohlak ütles Delfile, et erakondade fraktsioonid on abieluteemalise rahvahääletuse osas arutelud ära pidanud ja eelnõu antakse homme riigikogule üle.

Pohlak ei avaldanud, kas eelnõusse jääb möödunud nädalal koalitsioonierakondade juhtide poolt välja pakutud küsimus või tehti selles ja muus osas mingeid muudatusi. "Homme, kui eelnõu on riigikogule üle antud, saavad kõik küsimuse ja seletuskirjaga tutvuda," sõnas ta.

Valitsuserakondade juhid sõnastasid abielureferendumi küsimuse nii: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?". Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul said nad tagasisidet, et küsimus on korrektne ja sellele saab vastata jah/ei vormis. Delfile teadaolevalt kooskõlastati küsimus ka õiguskantsleri ja mitme juristiga.