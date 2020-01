Aastavahetuse raskes liiklusõnnetuses said teiste seas viga ka Mati Vetevoolu tütar ja väimees

"Väga kõhe hetk oli see, kui minu tütar ja väimeespoeg sattusid vana-aastaõhtu viimasel tunnil raskesse autoavariisse," rääkis Vetevool Postimehele antud intervjuus, lisades, et mõlemad on õnnetusest taastumas.

Vana-aastaõhtul kella 23.39 ajal põrkasid Järvevana tee raudteeülesõidul kokku kaks autot. Kannatada said kaheksa inimest

Avarii toimus Järvevana tee Pärnu maantee poolses otsas. Esialgse info kohaselt sõitis 37-aastane mees sõiduautoga Volvo S60 tagant otsa samas suunas otse liikunud sõiduautole Mercedes-Menz B 200, mida juhtis samuti 37-aastane mees.

Kokkupõrke tulemusena lendas sõiduauto Mercedes-Benz vasaku küljega vastu Järvevana tee sõidusuundasid eraldavat teepiiret ja teepiirde keskel olnud tänavavalgustusposti ning sõiduauto Volvo lendas paremale, teelt välja vastu liiklusmärgiposti.

Volvo juht ning kaasreisijateks olnud 15-aastased poiss ja tüdruk ning Mercedes-Benzi juht ja kaasreisijateks olnud 49-aastased kaks naist ja mees ning 54-aastane mees toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse liikluskuritegude vanemuurija Marina Žuravljova ütles täna Delfile, et kõik kannatanud on paranemas ja kaks raskelt viga saanud inimest on lubatud kodusele ravile.