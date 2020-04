Aastaid tühjana seisnud tipplabor käivitatakse koroonaviiruse uuringuteks

Kolmandasse bioohutusklassi kuuluvas laboris saab uurida tõsiselt ohtlikke viirusi, millel on võime kanduda inimeselt inimesele keskkonna või õhu kaudu. Sisuliselt saaks selles laboris teha ka tipptasemel koroonaviiruse uuringuid. Haridus- ja teadusministeerium täpset summat labori käimasaamiseks öelda veel ei saa, aga kindlasti on see vähem kui kaks miljonit eurot, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand ütles, et labori vajadus kerkis ilmekalt esile praeguse kriisi käigus. "Need uuringud, mis vajavad ohtlike patogeenide uurimist, selleks peaks meil olema vajalik infrastruktuur olemas ja me oleme seda tegelikult osaliselt varem rahastanud," rääkis Reimand.

Ülejäänud raha eest käivitatakse teadusuuringute taotluste voor, et tegeleda nende küsimustega, mis on kriisi käigus tekkinud. "Sinna hulka kuuluvad selle haiguse ja viirusega seonduvad uuringud, aga sinna kuuluvad ka majandusliku mõjuga seotud uuringud ja teised taolised. Need ei ole ainult meditsiinivaldkonna või epidemioloogia valdkonna uuringud," ütles Reimand.

Aprilli algul rääkis kõnealusest laborist ETV saade "Pealtnägija". Labor sai valmis 2014. aastal ja see on ainus koht riigis, kus saaks põhjalikult uurida inimestele tõsiseid ohtlikke viiruseid, mille võime on kanduda inimeselt inimesele keskkonna või õhu kaudu. Teadusraha nappuse tõttu pole aga selle labori tasemel patogeenidega seal katseid seni tehtud.

