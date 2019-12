Aasta viimased reitingud: opositsioon edestab koalitsiooni, EKRE toetuse langus peatus

Kindla liidrina jätkav Reformierakond on kahe nädalaga kaotanud 1,8% toetusest. Keskerakond on kindlalt teisel kohal, ent on samuti viimase kolme nädalaga kaotanud 2,1% oma toetusest. Viimastel nädalatel madalaseisus olnud EKRE (14,6%) langus on peatunud, kuid nende toetus püsib siiski madalamal kui varasematel kuudel.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10,7%), Isamaa (6,5%) ning Eesti 200 (5,9%)

Opositsiooni toetus ületab jätkuvalt koalitsiooni oma. Opositsioonierakondi toetab kokku 44,6% ja koalitsioonierakondi 43,1% küsitlusele vastanutest.