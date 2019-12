Aasta vabaühenduse tiitli sai loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad

Aasta vabaühenduse tiitli andis loomakaitseorganisatsioonile täna Saku mõisas toimunud tänuüritusel ürituse patroon, president Kersti Kaljulaid.

“Meie edu võti on meie vabatahtlikud ja toetajad, kes igapäevaselt loomade eest seisavad. Tänu tõhusale heategevusele ja edu mõttelaadile oleme saanud lühikese ajaga palju ära teha ning tänane suur tunnustus lisab meile tuult tiibadesse, et tulevikuplaane veel suurema innuga ette võtta,” sõnas Nähtamatute Loomade asutaja ja president Kristina Mering, kes sai eelmisel aastal president Kersti Kaljulaidilt aasta vabatahtlike kaasaja ja juhendaja tunnustuse.

Nähtamatud Loomad on tegutsenud Eestis kaks ja pool aastat eesmärgiga vähendada loomade kannatusi tööstusfarmides. Organisatsiooni kampaaniate hulka kuulub munakanade heaolu suurendamine, elusloomade transpordi veo piiramine Euroopa Liidu välistesse riikidesse, karusloomafarmide keelustamine ja taimse toidu osakaalu suurendamine toidulaual. Tänaseks on Nähtamatute Loomade tiimis üle 100 vabatahtliku üle Eesti.