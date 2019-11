Aasta tagasi süüdi tunnistatud vanglamässajad mõisteti nüüd õigeks ja riik taob kinni 70 000 euro eest menetluskulusid

Maakohus mõistis süüdi

Viru Maakohus otsustas mullu 20. septembril need 17 vangi süüdi mõista massilistes korratustes osalemises kinnipidamiskohas.

Vangid tunnistati täpsemalt süüdi kinnipidamiskohas selle sisekorra vastastes toimingutes osalemises. Kümme süüdistatavat said karistuseks kuus kuud vangistust ning liitkaristused seoses nende varasemate kuritegudega. Süüdistatavatele, kes olid tekitatud kahju hüvitanud või enda tegu kahetsenud, mõistis kohus rahalise karistuse tingimisi.

Süüdimõistetud aga ei jätnud jonni ja esitasid ringkonnakohtule apellatsiooni, kus heideti kohtuotsusele ette mitmeid asju.

Ringkonnakohus ei pidanud tegu raskeks

Ringkonnakohus otsustas aga nüüd esmaspäeval, et mehed tuleb õigeks mõista, sest tehtud tegu ei vasta kuidagi paragrahvile.

Nimelt hindas ringkonnakohus maakohtu tuvastatud faktilisi asjaolusi arvesse võttes, et kambriakende lõhkumisega kaasnenud oht vangla julgeolekule ei olnud piisavalt konkreetne, vahetu ja intensiivne.

Kohus tõi põhjendusteks näiteks veel selle, et antud korratuse puhul ei saa rääkida selle massilisusest. Kui maakohus leidis, et tegemist oli "massilise korratusega" seetõttu, et seal osales 17 kinnipeetavat ja aken lõhuti kümnes kambris, siis ringkonnakohus tõi välja, et ehkki akende lõhkujaid oli palju, ei saa jätta tähelepanuta, et kinnipeetavad olid üksteisest eraldatud, paiknedes ühe- või kahekaupa.

Lisaks pidas kohus oluliseks seda, et ühegi inimese elu ega tervis ei seatud tegevusega ohtu. Ükski süüdistatav ei üritanud isegi kasutada vägivalda kellegi suhtes. Ka vanglateenistujad olid tunnistustes kinnitanud, et kedagi ei rünnatud ega ähvardatud.

Veel oli argumendiks ka see, et akende lõhkumine ei tekitanud ühelegi kinnipeetavale põgenemisvõimalust, sest akendel olid ees ka trellid.

Õigeksmõistva otsuse põhjendusena toob ringkonnakohtu kolleegium veel välja ka selle, et tekitatud varaline kahju oli tagasihoidlik - kokku 1075 euro ligi. See summa jäi nüüd vangla enda kanda.

Protsessi üle 70 000 euro suurused menetluskulud hüvitab riik. Kui just prokuratuur 30 päeva jooksul otsust edasi ei kaeba.