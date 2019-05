Aasta suurpereks valiti neljalapseline perekond Võrumaalt

Pereema Katrin on hariduselt etnomusikoloog ja lasteaiaõpetaja. Isa Mihkel on hariduselt bioloog ning tööalaselt eraettevõtjast pillimeister. Katrini ja Mihkli peres on kasvamas 4 last: Madli (12), Joonas (9), Jürgen (8), Anni (1).

Perekond Soon on Võrumaal taastanud oma kätega vana lagunenud talukoha. Isa Mihkel on pillimeister, kelle südameasjaks on Eesti traditsioonilisse pilliehitusse süvenemine ja kandletraditsiooni hoidmine. Lastele õpetab isa looduse tarkusi, poegadele tutvustab mesindust ja kalastamist, tütre Madliga käib Mihkel pillilaagrites hiiu kandle mängu õppimas.

Ema Katrin on üks lasteaia Terve Pere Aed algatajatest ja arendajatest ning mängib kannelt ansamblis TRIO Soon/Piho/Lepasson. Aastaid on ta õpetanud lastele pärimusmuusikat ja kandlemängu. Ta on kohaliku külaseltsi tegus liige, kes lapsepuhkusel olles asus õppima ülikoolis eripedagoogikat.

Tütar Madli (12) õpib Võru muusikakoolis viiulit, käib pärimusmuusika laagrites ja laulab kooris. Ta armastab hobuseid ning unistab saada arhitektiks. Poeg Joonas (9) on suur loodushuviline, kelle erihuviks on sisalikud ja teised roomajad. Koos vennaga käib ta judo trennis. Ta on tegus noorkotkas ja huvitub robootikast, kuid koolis naudib enim loodusõpetuse ja matemaatika tundi. Joonas ootab suvevaheaega, et viia lõpule oma eelmisel aastal alustatud saviehitus-stiilis mängumaja ehitus.