Aasta prokuröri tiitli pälvis Maarja-Liisa Kõiv

Kõiv on sel aastal olnud üliedukas nii oma kriminaalmenetluste juhtimises, koostöös uurimisasutuste partneritega kui ka rahvusvahelises suhtluses. Viimastel aastatel on ta juhtinud mitmeid keerulisi vangla- ja isikuvastaste kuritegude uurimisi, millest enamus on jõudnud tänavu ka süüdimõistva kohtuotsuseni. Lisaks on Kõiv andnud asendamatu panuse võideldes raskete piiriüleste kuritegude vastu, viies kohtu ette Leedu autovargaid ning arestides rahvusvahelise kuritegelike ühenduste liikmete vara.

„Maarja-Liisa Kõiv on prokurör, kes teeb oma tööd kirega, tajudes selle tähtsust ja tähendust. Oma menetluste juhtimise töö kõrval on ta panustanud prokuröri ameti väärtustamisse. Ta on võtnud südameasjaks teha kõik selleks, et vanglas toimepandud kuriteod ei oleks mitte lihtsalt ära lahendatud, vaid tema tööl oleks suurem mõju, mis ka laiemalt aitaks tagada vangla turvalisust,“ sõnas riigi peaprokuröri ülesandeid täitev Lavly Perling.

Aastapäeval tunnustati ka parimaid ringkonnaprokuratuuride ja riigiprokuratuuri prokuröre. Põhja ringkonnaprokuratuuri parimaks prokuröriks valiti Eleliis Rattam, Lääne ringkonnaprokuratuuris Marika Salmistu, Viru ringkonnaprokuratuuris Sergei Listov, ning riigiprokuratuuris Kati Reitsak. Prokuratuuri aasta ametniku tiitli pälvis Riigiprokuratuuri järelevalveosakonna konsultant Vladislav Zautin ning Aasta Üllataja tiitli teenis välja haldusdirektor Kristi Hallas.

Samuti tunnustas prokuratuur aasta koostööpartnerit. Selle tiitli pälvis Raine Pilli ja Helen Saluri ning SA Pärnu Haigla Psühhiaatriaklilinik, kes on teinud koostööd joobes juhtide ravile saatmise programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.