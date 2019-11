Aasta naine, aastate naine ja aasta noor naisettevõtja on selgunud

Aasta nooreks naisettevõtjaks nimetati naiste ettevõtlusesse ja IT-sse motiveerimise programmide Tech Sisters ja Digigirls algataja Mari-Liis Lind, kes lisaks eelpool nimetatule veab laste loovuskiirendit Vivita.

„Organisatsiooni juhtimist võib võrrelda perekonnaeluga – sa pead armastama seda, mida sa teed, kellega sa seda tööd teed ja arvestama ka teiste huvidega. Kuid see ei tähenda, et alati on kerge, ajad on alati rõõmsad ja kõigile võib kõike lubada,“ sõnas aasta naine 2019 Emöke Sogenbits. „Vabadus ja vastutus peavad olema tasakaalus. Naised üldiselt ei karda luua perekonda ja vastutada selle tasakaalu eest – miks peaks nad siis kartma juhtida suuremaid või väiksemaid organisatsioone?“ lisas ta.

Aastate naine Anu Raud on eelkõige tänulik – tänulik Jumalale, oma emale ja isale antud võimaluse eest siin imelises ilmas elada. „Tänan teid, kellele minu mõttelaad ja elusuund korda läheb. Minu enda imetlus ja tänu kuulub naistele, kes on üles kasvatanud lapsi. Erilise mõttejõuga elan kaasa neile, kelle peres on haigeid lapsi. Jõudu ja paranemist!.“ Anu Raud jätkas: „Saatus on minu osaks andnud tegeleda tudengitega - rõõmsate, kirgaste ja juba suureks kasvatatud lastega. Olen rõõmus võimaluse eest elada maal ja elada talus, sest minu silmis on talu eestlase vääriselupaik. Kuna see mulle endale nii palju pakub, püüan maal olemise võimalust pakkuda ka oma õpilastele ja üleüldse loomerahvale. Esivanemate pärand, maad ja metsad, loodus ja loomad - selle kõige keskel luua ja vaipu kududa on imeline.“