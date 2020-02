Aasta liikluses: hukkunute arv väheneb, kiiruse ületajate arv kasvab mühinal

Hukkunutega liiklusõnnetuse põhilisteks põhjusteks on olnud vale kiiruse valik, joove, kõrvalised tegevused ja turvavöö mitte kandmine. Joobes juhtide põhjustatud hukkunutega liiklusõnnetuste arv oli mullu 14 ja roolis kõrvaliste tegevustega, näiteks nutitelefoni näppimisega seotult põhjustati neli hukkunuga liiklusõnnetust.

Muutused liikluskäitumistes • Punase fooritule järgimine – võrreldes 2016a ja varasema perioodiga on mõneti paranenud,

kuid viimasel paaril aastal on areng peatunud.

• Liiklusreeglite nõuete järgimine raudteeülesõidukohal – olulisi muutuseid ei ole toimunud

• Jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal –Vaatluste põhjal ja sõidukijuhtide

hinnangul on olukord veidi paranenud, jalakäijate arvates mitte.

• Autojuhtide tähelepanu häirivad tegevused – Mõningane vähenemine käes hoitava telefoni

kasutamises.

• Lubatud sõidukiiruse järgimine – Paari viimase aasta paranev trend on peatunud ning

langenud 2016. aasta tasemele.

• Joobes juhtimine – küsitlusuuringu järgi on aasta jooksul enda sõnul mootorsõidukit juhtinud

alkoholi või narkootilise aine mõju all ligikaudu 3,4% sõidukijuhtidest.

• Turvavöö kasutamine – Sõiduauto esiistmetel stabiilselt suhteliselt kõrgel tasemel.

Probleeme sõiduauto tagaistmetel (kasutab 89%) ja bussis viibijatega (kasutab 43%).

• Helkuri kasutamine - viimased nelja aastat püsinud stabiilsena 64-68% juures.

• Jalakäijate poolt fooritulede nõuete järgimine - punast foorituld eiravate jalakäijate osakaal

püsinud suhteliselt muutumatuna

Kuude lõikes oli enim hukkunuid jaanuaris (8) ja kõige vähem veebruaris, oktoobris ja detsembris (1). Langustrendis on aga mitme hukkunuga liiklusõnnetuse. Eelmisel aastal oli vaid üks kahe hukkunuga avarii ja 50 ühe hukkunuga õnnetust. Viimasel viiel aastal ei ole nii vähe mitme hukkunuga õnnetusi juhtunud.

Ernits tõi välja ka selle, et jalakäijatega juhtub vähem õnnetusi kui varasemal aastal. Ernitsa sõnul võiks arvata, et jalakäijad on hakanud usinamalt helkureid kandma, aga reaalsuses ütleb statistika, et helkurite kandmine ei ole siiski paranenud,

Mobiilsete kiiruskaamerate võidukäik

PPA liikluseksperdist juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo tõi liiklusaasta kokkuvõttes välja, et liiklusrikkujate tabamise kasvul on suur roll olnud lühimenetluse eelistamisel. Kokku tegeleti lühimenetlusena liiklusrikkujatega üle 50 000 korral.