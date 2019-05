Aasta kooliks valiti Viljandi gümnaasium!

Aasta kool 2019 on Viljandi Gümnaasium, mille kandidatuur kogus žürii ja rahvahääletuse ühistulemusel kõige enam punkte. Viljandi Gümnaasiumile järgnesid Võru Gümnaasium ja Elva Gümnaasium.

Võidukarika üleandmisel tunnustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõiki koole, kes konkursist osa võtsid. „Sellel konkursil on tähelepanuväärne just õpilaste initsiatiiv oma kooli esile tõstmisel,“ kommenteeris minister. „Õppida ja õpetada on hea siis, kui tuntakse, et kõik töötavad ühise eesmärgi nimel, kui õpetajad ja õpilased seisavad üksteise ja oma kooli eest. On hea meel näha, et Aasta Koolis see just niimoodi on.“

„Riigieksamite tulemuste edetabelid ei kajasta kõige olulisemat– seda, kui õnnelikud on inimesed ühes või teises koolis, aga just koolirõõm on see, mida vajame rohkem,“ lisas Reps.

Viljandi Gümnaasiumi koolijuhi Ülle Matsini sõnul tuli konkursi tiitel kooliperele toreda üllatusena, kuna tegemist on noore kooliga, kel vilistlasi on alles kuue aasta jagu. “Oleme hästi kokkuhoidev koolipere ning rõõm ja tänutunne tiitli üle on kõigil hästi suur. Eriti suurt rõõmu tunneme just õpilaste üle, kuna osalemise mõte ja teostus tuli just neilt. Oleme kõik aastad teinud tööd kogu südamest. Õpilased on kogu südamest oma ideid ellu viinud, õpetajad on kogu südamest oma õpilasi toetanud ja selle kõige summa on lisaks õppimisele suur hulk põnevaid ja lahedaid tegevusi kogu kooliaasta vältel. Maja on täis tantsu, muusikat ja teatrit,” kirjeldas värske aasta kooli direktor emotsioone ja lisas, et see tunnustus on pikk pai õpilastele, õpilasesindusele ja kogu kooliperele.