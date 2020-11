Aasta kodanik on Arkadi Popov

"Praegusel erakordsel aastal on sobilik tunnustada neid kodanikke, kes võtsid vastutuse ning tegid enamat, kui neilt oodati. Arkadi Popovi selge jutt ja otsustav käitumine koroona vastu võitlemisel on olnud erakordselt innustav. Tema on üks neist, kelle eestvedamisel ja kogu Eesti rahva ühise pingutuse tulemusena on meil siiani võimalik nautida kultuuri ning oleme suutnud hoida oma elu võimalikult avatuna. Tema ja teised temasarnased eestvedajad muudavadki Eestit turvalisemaks elupaigaks,“ kirjeldas Lukas laureaati.

Popov on arst ja tervishoiujuht, terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht. Ta on olnud Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja ja on alates 5. detsembrist Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees. Popov on õppinud Tartu ülikoolis arstiteadust ja Peterburis psühholoogiat.

Aasta kodaniku aunimetuse pälvinud Popovi sõnul on tunnustus väga suur au. "Kui see aasta algas, ei olnud mul isegi selliseid mõtteid, et mingisugused tiitlid järsku minu silmapiirile tekivad. Minu jaoks on see suur tunnustus. Ma ei tea, kas ma olen seda väärt, sest see mida ma tegin, tegin koostöös teiste meedikutega, terviseameti kolleegidega, ministeeriumiga. Ja tegelikult iga inimene, kes Eestis elab, aitas väga tugevalt kaasa, sest üksinda kriisi vastu võidelda ei ole võimalik. On vaja meeskonda," ütles Popov.

Aasta kodaniku 2020 aunimetusele esitati ühtekokku 12 kandidaati. Aunimetusega kaasneb rahaline preemia ning alati ka Reti Saksa miniskulptuur "Ühiskonna õis".

Aasta kodaniku tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning tänavu anti aunimetus välja 18. korda. Varasemate aasta kodanikega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi veebilehel.

Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril. See on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.