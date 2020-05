Aasta ema on PERHi anestesioloogiakliiniku ülemõde Katre Zirel

Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt ütles ETV saates “Hommik Anuga”, et väärikaid kandidaate aasta ema tiitlile oli palju. “Meil oli sel aastal tegelikult väga raske, sest need iseloomustused, mis olid esitatud, olid uskumatult toredad. Kõik kandidaadid, keda märgati, inspireerivad emasid üle Eesti,” rääkis Alt.

Alti sõnul iseloomustavad Zirelit empaatiavõime, hoolimine ja üksteisega arvestamine. “Ta on kodus ja tööl loonud turvatunde. Kõik need inimesed, kes tema (aasta ema kandidaadiks — toim) esitasid — tema lapsed, mees ja meeskond —, on öelnud, et nad tunnevad, et nad saavad minna, teha ja eksida, mis on väga oluline. Ma arvan, et kõige olulisem, mida tegelikult ema kohta ütlesid ka tema tütred — ja mis on ka kõikide emade jaoks kõige suurem tunnustus —, on see, kui öeldakse, et minu ema on kõige parem maailmas,” ütles Alt.

PERHi anestesioloogiakliiniku ülemõe Katre Zireli esitasid aasta emaks PERHi COVID-19 meeskonna liikmed ja perekond.