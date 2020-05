Aasta ema on PERHi anestesioloogiakliiniku õendusjuht Katre Zirel

Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt ütles ETV saates “Hommik Anuga”, et väärikaid kandidaate aasta ema tiitlile oli palju. “Meil oli sel aastal tegelikult väga raske, sest need iseloomustused, mis olid esitatud, olid uskumatult toredad. Kõik kandidaadid, keda märgati, inspireerivad emasid üle Eesti,” rääkis Alt.

Alti sõnul iseloomustavad aasta emaks valitud Katre Zirelit empaatiavõime, hoolimine ja üksteisega arvestamine. “Ta on kodus ja tööl loonud turvatunde. Kõik need inimesed, kes tema (aasta ema kandidaadiks — toim) esitasid — tema lapsed, mees ja meeskond —, on öelnud, et nad tunnevad, et nad saavad minna, teha ja eksida, mis on väga oluline. Ma arvan, et kõige olulisem, mida tegelikult ema kohta ütlesid ka tema tütred — ja mis on ka kõikide emade jaoks kõige suurem tunnustus —, on see, kui öeldakse, et minu ema on kõige parem maailmas,” ütles Alt.

30 aastat õena töötanud Katre Zireli abikaasa on tunnustatud uroloog Ülo Zirel ja neil on kaks tütart.

Nende tütre, lastekirurgia arsti ja residendi Laura sõnul algab perekonna emadepäeva tähistamine juba eelneval päeval, kui ta läheb oma õe Getteriga rattaga sõitma ja põllult nurmenukke ja meelespäid korjama. "Ema teeb tavaliselt näo, et ta ei saa aru, miks me rattaga sõitma lähme, aga ma ma arvan, et ta teab, ja see on meie traditsiooniks saanud. Isa aitab meil garaažis lilled kimpu panna ja sinna me nad jätame. Järgmise päeva hommikul viime need lilled emale. Meil on ka kook tehtud. Püüame selle päeva koos emaga veeta," kirjeldas Laura emadepäeva traditsiooni.

Arte gümnaasiumi 11. klassis õppiv Getter märkis, et meelespäid korjatakse sellepärast, et need oma ema lemmiklilled. Ühtlasi on neid lilli iseloomustav sinine värv ema meelisvärv.

"Ma arvan, et meie ema on kõige parem selles, et ta on kogu aeg nii optimistlik ja suudab süstida lootust, kui on rasked ajad," iseloomustas Getter oma ema.

Laura on ema juures alati imetlenud tema empaatiavõimet ja lahkust teiste inimeste suhtes. "Ta paneb ennast tagaplaanile. Ta tahab alati, et teised oleksid õnnelikud, ja töötab selle nimel. Seda olen ma alati tema puhul imetlenud ja ta tõesti on maailma parim ema," rääkis Laura.