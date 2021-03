Aasta ajakirjanikuks valiti Holger Roonemaa. Ekspress Meedia võidutses ajakirjandusauhindade üheksas kategoorias

Roonemaa, Lehepuu ja Raudvere auhinna suuruseks on 5000 eurot.

Olemusloo preemia võitis Toivo Tänavsuu 12. veebruaril Eesti Ekspressis ilmunud loo „Agu Uudelepa viimased päevad: "Võtsin kogu jõu kokku, et lastega veel hüvasti jätta". Tänavsuu sai auhinnaks auhinnaks 1000 eurot. Kopsuvähidiagnoosi saanud Agu Uudelepale pakkusid arstid elulootust veel aastaks. Mees elas neli aastat. Tänavsuu kirjutas, mis andis pereisale nii palju elujõudu ja lootust.

Üleriigiliste lehtede arvamuse kategooria preemia pälvis Ann-Marii Nergi Eesti Päevalehe LP-s 4. juulil ilmunud arvamusega "AUTORIKÜLG | Ann-Marii Nergi: vanglakaristus kohtuistungi kajastamise eest? Lubage vastu vaielda!", milles kirjutas sellest, kuidas ajakirjandust tõrjutakse tähtsaid kohtuistungeid kajastamast juriidilise nüansiga, mida kohtud meeleldi kasutavad, ja 4. detsembril Delfi Ärilehes ilmunud looga "Ajakirjanduse võit. Riigikohus otsustas: Sadama istungite kajastamise keelamine oli vale", mille kirjutas sellest, et riigikohus nõustus Eesti Päevalehega selles, et Tallinna Sadama kohtuasjas ja korruptsioonikuritegudes üldisemalt on avalik huvi alati suurem, seega peavad olema ka istungite kajastamise keelamise argumendid väga kaalukad.

Suurte lehtede koroonakülgede võitja on Eesti Ekspressis 5. augustil ilmunud "Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal", mis on lauamäng ja milles saab rännata läbi Eesti, nakatades võimalikult paljusid koroonaviirusega, autor on Tarmo Rajamets ja illustratsioonid tegi Heiki Ernits.

Suurte lehtede avatud rühma võitja on Eesti Ekspressis 25. märtsil ilmunud külg "Meil tõuseb!", autor Tarmo Rajamets. Kujundus viitas humoorikalt palkade tõusmisele. Kujunduskonkursi rahalise peapreemia suuruses 1000 eurot võitis suurtest lehtedest Eesti Ekspress 25. märtsil ilmunud sama küljega.

Digitööde kategooria võitja on Eesti Päevalehes ilmunud "Sai naerda ja nutta. Draamateater 100", mille autorid on Liisi Viskus, Imbi Võrel, Anna Plukk ja Mart Nigola. Lugu on põnevate multimeedialahendustega tagasivaade teatri värvikale ajaloole.