Aaspere–Haljala tee ehitusel on ilmnenud probleemid

Aaspere-Haljala tee-ehitusel on ilmnenud, et osade tarnitud ja paika pandud materjalide, täpsemalt alusliiva parameetrid ei vasta antud kihis nõutud tingimustele ja liiv tuleb seetõttu asendada. "Täpne materjalide asukoht, kogus ja asendamise viis on veel täpsustamisel, mistõttu ei ole lisatööde ajalist kestust täna veel võimalik hinnata. Tehnoloogiliselt tööd keerukad ei ole," ütles teelõiku remontiva Merko Ehituse projektijuh Arno Vega Lehepuu Delfile.

Konkreetsesse kihti mittesobiva materjali ümbertõstmine maanteeametile lisakulusid ei tekita, samuti ei lähe materjal raisku, sest tehnoloogiliselt nõudlikumas kihis kasutamiseks sobimatu materjal leiab kasutust mujal tee alumistes täitekihtides, kuhu see väga hästi sobib.

Liiva näitajate kõrvalekaldeid nõutust esineb Lehepuu kinnitusel aeg-ajalt ikka. "Kaevandamise alguse hetkel ühtede omadustega kaevandama hakatud materjal ei pruugi olla konstantsete omadustega terve kaevandamisperioodi kestel," sõnas ta.

"Nii peame ka käesoleval hetkel tõdema, et osade materjalide omadused, mida me oleme kasutanud käesoleval ehitusobjektil, varieeruvad ja teatud partiides on esinenud parameetreid, mis ei vasta nõutule ja kuuluvad seetõttu asendamisele," rääkis Lehepuu.

Nagu kõigil tee-ehitusobjektidel, nii rajatakse ka Aaspere-Haljala teelõigul liiklejale nähtava asfaldi alla mitmest kihist koosnev teepõhi. Teed ehitatakse lõikude kaupa ja kihthaaval.

Tee eri kihtides kasutatakse erinevate näitajatega täitematerjali – eri tüüpi liiva, kruusa jm kaevematerjali. Alumistes teekihtides kasutatakse madalamatele nõuetele vastavaid materjale ja mida kiht kõrgemale, seda kõrgemad peavad olema materjali näitajad.