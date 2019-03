Aas: Siim Kallase kõne Mart Helmele oli kui valekõne hädaabinumbrile

"On väga raske uskuda Reformierakonna valimiste-eelset "välistatud-välistatud" kinnitusi EKREga koostööd mitte teha, kui Siim Kallas tunnistab Kanal 2 reporterile, et tegi Mart Helmele "kahe peale oleks hääled koos" telefonikõne ja nentis, et kõik tema käigud on erakonnas kooskõlastatud," ütles Aas.

"Kaja Kallas salgab kontaktiotsinguid nii nagu salgab ta ka seda, et olles kutsunud Keskerakonna läbirääkimistele seadis ta tulipunaseks jooneks selle, et nad ei tagane mitte mingil juhul oma põhilubadusest - 500eurosest maksuvabastusest kõigile," sõnas Aas.

"Tulles praegu jutuga, et ollakse valmis Keskerakonnaga võrdselt läbi rääkima, näitab Kaja Kallase kogenematust," leidis Aas. "Sellest oleks tulnud alustada, mitte jämedaid punaseid jooni maha maalida, et nad ei tagane oma 500eurosest lubadusest ja et venekeelsed koolid peavad olema minevik. Need olid väga selged sõnumid Keskerakonnale, millega ei saanud mingil juhul nõustuda."