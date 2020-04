Aadu Must: kultuurikomisjon ei saa läbi lasta eelnõud, mille regulatsioonid kehtivad ka pärast eriolukorda

Ühe punktina soovib valitsus tunnistada kehtetuks praegune põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kord ning anda otsustusõigus eksamite toimumise ja sooritamise kohustuse kohta ainult valitsusele. Eelnõu kohaselt ei seota põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamistingimuste kehtestamise muudatusi eriolukorraga ja on kohaldatavad ka järgmistel õppeaastatel.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul ei saa kultuurikomisjon läbi lasta niisugust eelnõud, mille regulatsioonid kehtivad ka pärast eriolukorda.

“Kuna eelnõu seletuskirjas seisis, et asja kiireloomulisuse tõttu ei ole eelnõu erinevaid osi huvirühmadele tutvustatud, tegin riigikogu kultuurikomisjoni esimehena just seda, mida sellises olukorras tuleb teha – palusin vastavad materjalid kiireloomulistena laiali saata meie traditsioonilistele koostööpartneritele ehk nendele, kelle tööd need hariduse korraldusega seotud punktid puudutavad,” kirjeldas Must. “Vabandasime väga lühikese tähtaja pärast ja seletasime, et kuna eelnõu menetletakse riigikogus kiireloomulisena ning komisjoni koosolek toimub juba esmapäeval kell 11:10, siis pole meil pikemat arutelu aega lihtsalt võimalik anda.”

Must lisas, et seniste konsultatsioonide põhjal võib ta üheselt ja selgelt öelda, et kultuurikomisjon ei saa niisugust eelnõud läbi lasta. “Oleme koostanud vastava parandusettepaneku, mille komisjon esmaspäeval ülisuure tõenäosusega heaks kiidab.”

