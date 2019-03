Aadu Must koalitsiooniläbirääkimistest EKRE-ga: jälgin mureliku tähelepanuga kõiki arenguid, aga hauda endale ei kaeva

„Jälgin mureliku tähelepanuga kõiki arenguid. Ttahaks Eestile head, tahaks leida kust tahes kõige parema ühisosa ja siis vaadata, kuidas ja kas seda on võimalik realiseerida,” ütles Must Delfile antud kommentaaris.

Musta sõnul ei andnud eilne Keskerakonna juhatuse koosolek Jüri Ratasele volitusi koalitsiooniläbirääkimisteks, vaid teda volitati konsultatsioone pidama. „Ma aktsepteerin seda seisukohta, et rääkima peab kõigiga, peab kaardistama ühisosa ja lahknevused. Iseenesest on see suhteliselt normaalne protsess,” märkis Must.

„Ma ei, ei arva, et koalitsiooni sünnivad nagu vanasti öeldi, et kui unine mees valimiste järgsel hommikul ärkas, olid pulmad juba peetud. Teiselt poolt hoian ikkagi väga pöialt, et meil ei läheks nagu Lätis, et me ei peaks kuusteist nädalat nõu ja alles siis äkki saame valitsuse,” leidis ta.

Selliseid seisukohti, mida koalitsioon plaanis Musta hinnangul ei ole võimalik aktsepteerida, esineb EKRE juues kindlasti, kuid midagi konkreetset ta ära märkida ei soovinud.

„Mulle eriti meeldis see, mida öeldi EKRE hüüdlause kohta "Kui tuleb must, siis näita ust!" Aga seda vabandati, et see pole rassism, vaid kui valik tuleb langetada Aadu Musta ja Jaak Valge vahel, siis tuleks valida Jaak Valget,” rääkis Must naljadest tulevaste koalitsioonipartnerite vahel.

Eile Keskerakonna juhatuses vastu võetud otsus kutsuda koalitsioonikõnelustele EKRE ja erakond Isamaa on tekitanud paljude keskerakondlaste hulgas vastuseisu. Erakonna viimaste valmiste suurim tõusja Raimond Kaljulaid lahkus seetõttu erakonna juhatusest.