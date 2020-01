Aadu Must: Jaan Toots astugu kohe tagasi. Ei ole nii, et kui mulle ei meeldi, et naisterahvas on juht, siis ma lasen ta lahti

"Mul on südamest kahju, et asjad üldse selleni läksid. See on üsna karm õppetund mitte ainult Keskerakonnale, vaid mitmetele Eesti erakondadele, mida tähendab populism, mida tähendab professionaalsus," ütles Must ERR-ile. "Praegune piirkonna juhtkond tegi kõik selleks, et see just nüüd läheks. On üheselt selge, et oma

episoodilis-fragmentaalse tegevusega poliitikas ta (piirkonna praegune juht Jaan Toots - toim) demonstreeris seda, et antud valdkonnas ta ei ole kvaliteetne juht. Seda võis juba ammu näha, sellepärast et mitmed tema mõtted ja ideed olid sellised, mis erakonna poliitikasse ei sobi või mis üldse poliitikasse ei sobi. Ei ole niimoodi, et kui mulle mõni nägu ei meeldi või kui keegi ütleb, et naisterahvas - jutt käib ju Monica Rannast - et kuidas saab olla naisterahvas juht? Aga see ei ole kõige tähtsam. Jaan Toots oli ebaprofessionaalne, uskus neid, kes tulid talle oma ideede või luuludega teda tagant ässitama. Ma arvan, et piirkonna juhatusel oleks aeg tagasi astuda."

