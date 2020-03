Aab: sel nädalal peaksid Eestisse jõudma miljonid maskid riigiasutuste eesliinitöötajatele

Aab ütles, et koostöös sotsiaalministeeriumi ja haiglatega valmistavad nad eraldi ette tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi isikukaitsevahendite tellimusi. Ministri sõnul on täna haiglatel olemas vähemalt nädala varu isikukaitsevahendeid, kui peaks juhtuma, et rohkem inimesi tuleb hospitaliseerida.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz ütles, et kõige enam on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes vaja respiraatoreid, maske, kindaid, kaitserõivaid ja kaitseprille. Peaminister Jüri Ratas tõi möödunud nädalal riigikogu infotunnis välja, et mainitud vahenditest on järgnevate kuude lõikes väga suur puudus.

Isikukaitsevahendite varud ja vajadus 4 kuuks Foto: Mihkel Tamm

Banyaszi sõnul peaks märtsi lõpus Eestisse jõudma 200 000 maski, mis terviseamet tellis kolmekihiliste kirurgiliste maskide hanke raames. "Lisaks on terviseamet sõlminud kaks lepingut, millega telliti märtsi alguses pea poolsada tuhat FFP3 respiraatorit. Samuti oleme tellinud 85 000 FFP3 respiraatorit ning sõlmisime 6-kuulise raamlepingu, et saaksime tellida 260 000 FFP3 maski," lisas Banyasz.

Terviseamet osaleb ka Euroopa Komisjoni korraldatavas isikukaitsevahendite ühishankes, mis aga venib nii et vajalik kaup võib Eestisse jõuda alles mais.

Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate Hiina tootjatelt.



Lahendused tuleb leida ruttu

Nii Banyasz kui ka Aab nentisid, et tuleb valmis olla tellimuste tarneaja venimiseks, sest logistikaettevõtetel on erinevaid tõrkeid.

Kuna kriisiajal on hüppeliselt kasvanud isikukaitsevahendite vajadus on Aabi sõnul edaspidi plaanis tarnida suurtes kogustes isikukaitsevahendeid meditsiinivaldkonna, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste eesliini töötajate jaoks koos.

"Tegeleme samaaegselt nii lühikeste kui pikaaegsete tarnijate leidmisega. Töö sobivate partnerite leidmiseks toimub igapäevaselt. Samas jälgime ja arvestame ka varasemalt sõlmitud tavapäraste tarnete saabumist või mitte saabumist. Arvestame tellimusi varuga, et tekitada ja tagada mitme kuu isikukaitsevahendite varu," ütles Aab.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!