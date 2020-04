Aab: saabunud isikukaitsevahendid jõuavad ka kohalike omavalitsusteni

Eriolukorrast tingituna hüppeliselt kasvanud vajaduste tõttu telliti kaitsevahendeid nii tervishoiuvaldkonna kui sellest väljapoole jäävate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste eesliini töötajate jaoks.

„Oleme kokku kogunud nii tervishoiuvaldkonna kui sellest väljapoole jäävate riigi – ja kohalike omavalitsuste asutuste eesliinitöötajate kaitsevahendite vajadused. Selle info põhjal otsustamegi, kuhu on vaja kaitsevahendeid suunata,“ ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab.

„Saabunud kaitsevahendeid jaotatakse alates homsest haiglatele, hooldekodudele, perearstidele, aga ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, piiripunktidele, sadamatele ning teistele eesliinil töötavatele inimestele.“ Eriolukorra tööde juhina kinnitab lõpliku jaotuskava riigihalduse minister.

Aab tõi esile, et paljude osapooltega tehtud töö kaitsevahendite eritellimustega näitab esimesi tulemusi. „Iga tellimus, mis Eestisse jõuab on väga suure töö tulemus ja võit, millesse on panustanud paljud erinevate asutuste töötajad. Tunnustan nende panust ja tööd.“

Täna jõudis Eestisse 1,5 miljonit maski, 500 000 paari kindaid, 30 000 FFP2 respiraatorit, 20 000 kitlit ja 5000 paari kaitseprille. Tellimuse tegid Põhja-Eesti regionaalhaigla ja sotsiaalministeerium. Täna saabunud osa tellimusest on suunatud kesksesse hankesse, mille eest vastutab riigihalduse minister Jaak Aab ning tasub rahandusministeerium.