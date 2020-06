94-aastasena suri Ain Kaalep

Möödunud nädalal sai Ain Kaalep 94-aastaseks. Eesti taasiseseisvumise ajal oli ta Põhiseadusliku Assamblee ja Eesti Kongressi liige. Kuid ametitest tähtsamgi on see, mida ta on teinud luuletaja, näitekirjaniku, kriitiku ja tõlkijana paljudest keeltest. Tema sulest on ilmunud üle tosina raamatu algupärast ja tõlkeluulet, samuti esseid ja kriitikat, proosa- ja draamatõlkeid.

Kaalep sündis Tartus haritlase perekonnas ja õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis ja alates 1943. aastast Tartu Ülikoolis, lõpetas 1956. aastal Tartu Riikliku Ülikooli soome-ugri keelte alal. Akadeemiliselt oli ta Eesti Üliõpilaste Seltsi liige.

Kaalep kuulus vabatahtlikuna Soome armee jalaväerügementi JR 200. Ta oli aastatel 1946–1947 vangistatud Nõukogude okupatsioonivõimu poolt.

Aastatel 1989–2001 oli ta ajakirja Akadeemia peatoimetaja. 2002. aastal oli ta Tartu Ülikooli vabade kunstide professor.