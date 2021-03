82-aastane naine sattus Pfizer/BioNTechi vaktsiinisüsti järel liiklusõnnetusse. Haiglaravi ta ei vajanud

Vaktsineeritu võib teatada ravimiametile ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub. Ravimiametit saab teavitada siin.

Kõrvaltoimed on märk tugevusest

Perearst Karmen Joller on öelnud, et kõrvaltoime näitab immuunsüsteemi tugevust. Joller rääkis, et kõikide vaktsiinide, sealhulgas koroonavaktsiinide kõrvalnähud on täiesti normaalsed ja neid ei tohiks karta, kuid nendega tasub arvestada. Tema sõnul tekivad AstraZeneca vaktsiini kõrvalnähud tavaliselt pärast esimest doosi, Pfizer/BioNTechi reaktsioonid pärast teist doosi.

Joller kinnitas, et kõrvalnähud näitavad immuunsüsteemi reageerimist - need, kellel on tugev immuunsüsteem ehk üldiselt alla 55-aastased, reageerivad tugevamalt, kel aga nõrgem nagu vanemaealistel, ei reageeri immuunsüsteem ärksalt.

“Immuunsüsteem on rahulikum, nagu eakamad inimesed ikka,” tõi Joller erinevuse põhjenduseks.

Joller rääkis, et kui pole kõrvaltoimeid, tekib vaktsineerimise järel kaitse haiguse vastu ikkagi. Ta lisas, et haigust läbi põdedes tekivad küll antikehad, kuid nende kaitse ei pruugi olla sama tugev kui vaktsineerides.

“Kui inimene haigestub, siis me ei tea haiguse kulgu. Ta võib põdeda kergete sümptomitega, aga ka väga rasketega,” selgitas Joller.

