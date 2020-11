71 ajateenijal koroonaviirus

Tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on kaheksa juhtumit, ütles peastaabi pressiesindaja Taavi Laasik. Nakatunud on paigutatud karantiini väeosades või viibivad koduses eneseisolatsioonis.

Kaitsevägi on terviseametiga koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pidevalt kontaktis ning järgib nende antud soovitusi.

Kogu kaitseväes on Laasiku sõnul kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Viirushaiguse sümptomitega isikute puhul rakendatakse kohest isolatsiooninõuet, samuti tehakse seda haigestunute lähikontaktsetega.

"On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamineTegevväelaste ja ametnike teenistuse korraldamiseks on ülemad saanud ülesande koostada kaugtööplaan, koosolekud toimuvad virtuaalselt," selgitas Laasik.

Ajateenijatele väljalubade ja puhkuste andmine on Laasiku sõnul hetkel jätkuvalt üksuste ülemate otsustada, kes teevad seda vastavalt olukorrale ning väljaõppeplaanidele. "Nii 1. ja 2. jalaväebrigaad on ajateenijate väljalubade andmise peatanud, samuti on piiratud või tühistatud külastuspäevade toimumine," selgitas Laasik.