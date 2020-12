57% Eesti inimestest ootab rangemaid piiranguid

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellimusel uuringufirma Norstat Eesti poolt 10.-11. detsembril läbi viidud küsitlusest selgus, et rangemate piirangute pooldajad on ülekaalus pea kõikides sotsiaaldemograafilistes gruppides.

Vaid Ida-Virumaal, kus on rakendatud muust Eestist karmimad meetmed, peab rangemate piirangute kehtestamist vajalikuks 41% ning 53% ei pea neid vajalikuks.

Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud 9. detsembril. Lisaks hakkasid 12. detsembrist kehtima piirangud meelelahutussektorile Ida-Virumaal ning alates 14. detsembrist üle Eesti huviharidusele, sporditegevusele ja õppetegevusele. Seega viidi küsitlus läbi ajal, kui praegu kehtivad täiendavad piirangud olid inimestele juba teada.

Vastajatelt küsiti: "Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendada praegusest rangemaid piiranguid?" 57% vastas "Jah" või "Pigem jah", 37% "Pigem ei" või "Ei" ning 6% "Ei oska öelda". Seega sooviks praegusest rangemaid piiranguid 57% vastajatest ning 37% peab piisavaks hetkel kehtivaid piiranguid.

Lisaks küsiti: „Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?" 45% vastas „Väga rahul" või „Pigem rahul", 50% „Pigem mitte rahul" või „Üldse mitte rahul" ning 5% ütles „Ei oska öelda".

Kui aprillis esitati ühiskonnauuringute instituudi poolt küsimus, kui rahul ollakse erinevate institutsioonide tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal, siis oli valitsuse tegevusega rahul 73% vastajatest ning 23% ei olnud rahul.

"Tõenäoliselt on suurema rahulolematuse põhjuseks viimase aja kohati vastuoluline ning ebaselge kommunikatsioon valitsuse poolt, kui ka see, et täiendavaid piiranguid oodati juba varem," kommenteeris instituudi analüütik Tanel Paas.

Seekordses kiirküsitluses osales veebis 500 vastajat.