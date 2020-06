5350 elektrita jäänud Lasnamäe elanikku sai voolu tagasi

Elektrilevi ütles hommikul, et loodab voolu taastada hiljemalt keskpäevaks. Kell 14.03 käivitas Elektrilevi Lasnamäel jaotusalajaama ja taastas sellega elektriühenduse 5350 Tähesaju piirkonna tarbijale.

Ulatuslik elektrikatkestus sai alguse kell 03.51 ja esmase info põhjal on tegu vandaalide kätetööga. Põlengu tõttu said viga jaotusalajaama mõlemad toitekaablid.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Ivar Jurtšenko vahendas, et Elektrilevi on Lasnamäel samas piirkonnas tegemas trassiuuendust. "Võetakse maha nii maste kui õhuliine, mille asemel paigaldatakse 5 kilomeetrit maa-alust kaablit. See aitab varustuskindluse parendamise kõrval ära hoida ka vandaalide pahatahtlikust tegutsemisest tingitud elektririkkeid. Uuendustööde valmimise tähtaeg on käesoleva aasta novembris," ütles ta.

Käesoleva juhtumi täpsed põhjused on aga väljaselgitamisel. Elektrilevi vabandab veelkord kõikide klientide ees, kellele rike ebameeldivusi põhjustas.