38 Virumaa elanikku said kätte Eesti kodaniku tunnistused

"Kindlasti on see samm tähtis teile, aga sama tähtis on see samm ka Eesti vabariigi jaoks. Soov saada Eesti kodanikuks näitab meie riigi olulisust inimese jaoks," sõnas tervistuskõnes tunnistusi üle andnud Ida prefekt Tarvo Kruup.

Kruup andis üle kodakondsustunnistused neile Virumaa elanikele, kes said Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras. Üritusest võttis osa 12 last ja 26 täiskasvanud kodanikku ja nende lähedased. Kohal oli ka mitu peret, kus korraga said tunnistused emad lastega või abikaasad. Kõige väiksemad kodanikud, kes said eile oma tunnistuse kätte, olid kaheaastased.

See kord toimus pidulik tseremoonia Ida-Virumaa pealinnas, mis on ühtlasi ka Ida prefektuuri keskuseks. Osalejaid oli Narvast, Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Jõhvist, Narva-Jõesuust ja ka Lääne-Virumaalt.

Tseremoonial esines Politsei- ja Piirivalveameti koor „aKord”. Janno Reimi ja Stanislav Bulganini bänd esitas aga legendaarse „Kino“ lugusid eesti ja vene keeles.

Mullu suurenes Eesti kodakondsuse taotlejate arv 2018. aastaga võrreldes rohkem kui viiendiku võrra. 2018. aastal registreeriti kokku 746 kodakondsuse taotlust, nendest 185 registreeriti Ida prefektuuris. 2019. aastal esitati PPA-le kokku 909 kodakondsuse taotlust, sellest 223 Ida prefektuuris.