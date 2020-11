26 intensiivravikohta juures: kevadel tellitud hingamisaparaadid on jõudnud haiglatesse

Kevadise koroonalaine ajal tehti ettevalmistusi Eesti tervishoiusüsteemi võimestamiseks. Ühe meetmena tellis Põhja-Eesti Regionaalhaigla riigi rahastuse toel Eesti haiglavõrgule 50 hingamisaparaati kogumaksumusega 1,572 mln eurot. Tellitud hingamisaparaadid jaotati Regionaalhaigla koordineeritavasse Põhja Meditsiinistaapi kuuluvate haiglate vahel.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul on intensiivravi jaoks vajalikud uued hingamisaparaadid maailmatasemel. „Paljude haiglate jaoks on selline kõrgtehnoloogiline ja mitme funktsionaalsusega hingamisaparaat esmakordne, varasemalt on kasutatud vanema generatsiooni vähesemate funktsionaalsustega seadmeid,“ ütles Peedu.

„Tegemist on suurepärase näitega regiooni haiglate vahelisest koostööst,“ ütles hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov ja lisas: „Põhja meditsiinistaap on hea näide sellest, kuidas haiglavõrk toimetab koos patsientidele vajalike raviteekondade tagamisel ja koos lahendatakse keerukaid väljakutseid.“

Tänaseks on Eestis kohal 26 seadet ja lähiajal saabuvad järgmised. Hingamisaparaadid on tänaseks tarnitud Kuressaare, Pärnu ja Rakvere haiglatesse, samuti Lääne-Tallinna Keskhaiglasse ja paigaldamine on sel nädalal ees Lastehaiglasse. Suuremad haiglad nagu Ida-Tallinna Keskhaigla ja Regionaalhaigla saavad oma aparaadid viimasest tarnest. Seni kasutusel olnud hingamisaparaadid jäävad haiglatele reservi, kasutamiseks kriisiolukorras.