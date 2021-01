2021. aasta linnuks valiti kuldnokk

Kuldnokka (Sturnus vulgaris), täpilise musta sulestiku ja kollase nokaga kevadekuulutajat tunnevad kõik. Neil, kel kuldnoka pesakast aias või kodulähedases pargis, on aga veebruari lõpp – märtsi algus ootust täis: just siis saabub kuldnokk talvitusaladelt Eestisse pesitsema, pälvides tähelepanu oma kõlava ja mitmekesise lauluga. Kuid seda, kuidas toimub paarilise võlumine, pesaehitus ja poegade kasvatamine ning põnev on kuldnoka elu-olu, saab kogu 2021. aasta jooksul lugeda aasta linnu kodulehelt ja Eesti Ornitoloogiaühingu postitustest.

Kuldnoka aasta täidavad mitmed tegevused, mis ootavad osalema nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Näiteks saab peagi alguse traditsiooniline joonistusvõistlus ning vaatluste ja helivaatluste kogumised; läbi aasta toimuvad pesakastide meisterdamise töötoad ja loodusõhtud ning kuldnoka pesitsusajal aprillist kuni juunini saavad huvilised jälgida kuldnoka pesaelu kaamera vahendusel. Lisaks ilmuvad kogu aasta kestel teadusuudised, mida lugedes saab kuldnokast senisest palju rohkem teada.

Kuldnoka aastat toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.