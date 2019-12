2012. aasta "Jõulutunneli" projekti pole rahapuuduse tõttu seni ehitama hakatud

Maarja Päikesekodu sihtasutuse juhatuse esimees Tõnu Rästas selgitas, et kommunikatsioonid on rajatud, kuid nüüd ootavad nad riigilt raha hoonete ehituseks. Sihtasutus lootis vajalikku raha saada Euroopa struktuurfondidest, kuid juba kahes voorus on riik otsustanud selle raha enda omanduses hooldekodudele anda.

“Ma arvan, et nüüd on neil riigi hooldekodud vast renoveeritud,” sõnas Rästas. Ta avaldas lootust, et paari aasta pärast avatavas voorus õnnestub nüüd ka Maarja Päikesekodul saada vajalik raha esimese hoone rajamiseks. Euroopa raha jagamisel küsitakse tavaliselt omaosalust. Sihtasutus arvutas, et nemad saaksid esimeses etapis kulutada ehitamisele kokku kaks miljonit eurot, millest 200 000 eurot on neil endal 10-protsendiliseks omaosaluseks olemas.

Kuigi ehituse hinnad pidevalt tõusevad, ei muretse Rästas raha ostujõu langemise pärast. Raha on paigutatud pangas säärasele kontole, millega on väike tootlus pidevalt garanteeritud. See peaks Rästa hinnangul inflatsiooni mõju vähendama.

Kinnisvaraettevõtte 1Partner tegevjuht Martin Vahter ütles, et laias laastus on 2013. aastast tänaseni kasvanud ehituse hinnad 30-50 protsenti. “See oleneb mitmest asjaolust. Ühelt poolt muutub materjal kallimaks, samuti kallineb töötasu. Teisalt tahavadki inimesed nii-öelda uhkemaid lahendusi, näiteks laminaatparketile eelistatakse naturaalparketti,” selgitas Vahter. Kuigi ehituse hind on viimasel ajal tõusnud, ei pruugi see nii jääda. “Ehituse hinnad võivad varsti ka mõneks ajaks langeda, keeruline on seda ette ennustada. Eesti turgu mõjutab tugevalt teised turud ning meie hinnad on seega välismaa hindadega ja majandusolukorraga kindlasti seotud,” rääkis Vahter.