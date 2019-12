20 aastat tühjalt seisnud Narva raekoda saab uue elu

"Peamine eesmärk ongi taaselustada Vanalinna linnaosa. Me loodame, et siia tekib väga korralik ja hea turismiobjekt, ettevõtjad on siis julgemad panustama vanalinna arengusse," ütles Narva linna arenduse ja ökonoomikaameti direktor Juri Saija, kes avaldas lootust, et nüüd hakatakse seal avama kohvikuid, kaupluseid, majutusasutusi jms. "Hetkel vanalinnal puudub siin seesama keskkond, ettevõtluskeskkond ja loodan väga, et meie projekt aitab kaasa sellele arengule."

Uuendatud raekojas leiavad koha turismiinfopunkt, martsipani- ja teetoad, meenepood ning keldriruumidesse tuleb restoran. Teisele ja kolmandale korrusele kolib linnavõim.

"Kõik linnavolikogu istungid, konverentsid ja seminarid hakkavad toimuma kolmandal korrusel ja teisel korrusel hakkavad toimuma linnapea ametlikud vastuvõtud, pressikonverentsid ja kõik muud üritused," ütles Saija.

Raekoja ehitushange kuulutatakse välja paari kuu pärast. Kokku maksab Narva raekoja ja ümbruse uuendamine üle seitsme miljoni euro ja kõik peaks valmis olema 2023. aasta sügiseks.