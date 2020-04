181 õpetaja, professori ja üliõpilase pöördumine: on kahetsusväärne, et Reps üritab eriolukorra varjus eksamite kaotamist läbi suruda

Delfi kirjutas eile, et valitsus tahab koroonaviiruse varjus põhikooli lõpueksamite üle otsustusvõimu võtta.

Homme jõuab riigikogus esimesele lugemisele valitsuse koostatud eelnõu, millega soovitakse koroonaviiruse põhjustatud kriisiga toimetulemiseks muuta mitmeid seadusi. Eelnõu ühe punktina kavatsetakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise korraldamine anda valitsuse kätte. Viimati arutles riigikogu põhikooli eksamite süsteemi ümber korraldamise üle novembris, kuid tulemuseta.

Reps ütles muudatuste õigustuseks, et pole teada, kui kaua eriolukord kesta võib.

"Loomulikult on demokraatlikus riigis võimalik riigikogul lõplik sõna öelda ja kui leitakse, et oleme ministeeriumis olnud liiga kaugele vaatavad ning otsustatakse, et vastav õigus on mõistlik määrata vaid selleks aastaks, siis ega me ei kurvasta," lausus Reps Delfile. "Eelkõige on tähtis eriolukorras vajalikeks lahendusteks mandaat saada."

Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esimees Madis Somelar leiab, et ministri poolt on alatu kasutada ära eriolukorda suurendamaks oma võimu haridusküsimustes ka pärast eriolukorra lõppu.

Sestap pöördutigi riigikogu poole. Avaldame pöördumise täies mahus:

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi avalik pöördumine Riigikogu poole

02.04.2020 algatas Vabariigi Valitsus Riigikogus „Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ eelnõu 170 SE.

Haridus- ja Teadusministeerium on selle eelnõu raames ette valmistanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused (vt eelnõu § 20, seletuskiri lk 83–90), mis puudutavad õpilaste hindamist eriolukorras ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste kehtestamise üldist ümberkorraldust. Vabariigi Valitsus soovib, et Riigikogu annaks otsustusõiguse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste küsimuses Vabariigi Valitsusele ka pärast eriolukorra lõppu.

Seega oleme praegu olukorras, kus Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku vähendada tähtajatult Riigikogu otsustusõigust Eesti hariduse üle. Vabariigi Valitsuse ettevalmistatud kobareelnõus on „peidetud“ põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused pankrotiseaduse ja raudteeseaduse vahele. Eriolukorras toimub hääletamine kobareelnõuna. On kahetsusväärne, et Haridus- ja Teadusministeerium üritab nüüd eriolukorda ära kasutades õiguskomisjoni kaudu läbi suruda muudatusi hariduse valdkonnas, millega Riigikogu kultuurikomisjon sügisel nõus ei olnud (Seaduseelnõule 57 SE antud arvamused).