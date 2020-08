18 inimesel diagnoositi koroonaviirus, Estonia kaevanduse koldega seotud juba ligi poolsada haigestumist

Tänaseks on haiglates lõpetatud 406 COVID-19 haigusjuhtumit 393 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2076 inimest. Neist 1 578 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 498 inimese puhul (24%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 12,5.

Eestis on kokku tehtud üle 146 tuhande esmase testi, nendest 2 343 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Mustamäel avatakse koroonaviiruse testimiskoht, Ida-Virumaal viiakse testimine Jõhvist Kohtla-Järvele. Täna avatakse Mustamäe tervisekeskuse parklas koroonaviiruse testimispunkt, kus hakkavad proove võtma Medicumi õed.

Uude punkti saab proovi andma tulla ainult perearsti saatekirja alusel, proove saab anda nii jala tulles kui autost.

Alates järgmisest nädalast ei saa saatekirja alusel proove enam anda SYNLABi Veerenni aadressil. Kõik, kellel on sinna juba pandud ajad, teenindatakse ära.

Mustamäel saatekirjaga koroonaproovi andmiseks on vajalik kontakteeruda oma perearstiga, väljaspool perearsti tööaega tuleb helistada perearsti nõuande liinile 1220.

Perearst väljastab digitaalse saatekirja, mis jõuab avaliku testimise keskusesse. Sellest kõnekeskusest helistatakse ja pakutakse inimesele sobilik aeg proovi andmiseks. Proovi võib andma tulla jala või anda autost, oluline on kaasa võtta isikut tõendav dokument. Eelbroneerimata proovi anda ei saa.

Mustamäel võetud ninaneelu proovid transpordib SYNLAB oma Tallinna laborisse, kus need analüüsitakse PCR meetodil ning vastused saabuvad keskmiselt 24 tunni jooksul.