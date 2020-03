150 töötajaga Saaremaa vabriku töötajal leiti kolmapäeval koroona. Tehase juht: loomulikult oli tal kokkupuude ka teiste töötajatega

Keerberg sõnab, et kõikidele töötajatele on antud korraldus viivitamatult koju jääda, kui vähimgi haigustunnus ilmneb. "Samas ei suuda ettevõtte kõiki kontrollida ja ammugi mitte testida," lisab ta. "Tervishoiusüsteemgi suudab praegu tegeleda vaid selgelt haigestunutega."

Lähipäevil, Keerbergi sõnul nädalavahetusel selgub juhtkonna reaktsioon: kas tuleb sulgeda tehas, kas sulgetakse mõni konkreetne tootmisgrupp, kus viirusekanndja töötas või rakendub mingi muu stsenaarium.

"Töötaja oli kodusel ravil alates kolmapäevast," ütleb ta. Viirusetesti tulemused selgusid eile tööpäeva lõpuks ning siis sai ka Keerberg sellest teada. Kuigi tavapäraselt töötab tehas ka nädalavahetuseti, siis kõik planeeritud töövahetused on laupäevaks-pühapäevaks tühistatud.

"Kui kauaks nakatanu töölt eemale jääb, sõltub inimese tervenemisest ja arstide hinnangust," kommenteerib Keerberg. "Viimase otsuse kohaselt alustame tööd uuesti esmaspäeval," lisab ta teiste töötajate kohta.

Oumani juht ütleb, et kuna olukord muutub praegu tundidega, siis reageeritakse vastavalt vajadusele. Kui on selge, et kujunenud olukord seda eeldab, siis jääb tehas pikemaks suletuks. Kõik töötajad, kel haigustunnus ilmneb, peaksid kohe koju jääma.