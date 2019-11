15-aastane tüdruk leiti üles

Tartu noosoopolitseinik Kairi Ojaperv rääkis, et tänaseks on politsei üle kontrollinud erinevad aadressid ja viibimiskohad nii Tartu linnas kui ka maakonnas, kuid neiu asukoht on siiani teadmata. Ta lisas, et politseinikud on pidevas suhtluses olnud nii koolipersonali, tüdruku lähedaste kui ka sõprade ja tuttavatega, kuid ka nemad ei tea neiu viibimiskohast midagi.

"Muuhulgas tuvastasime, et 24. oktoobril ema poolt Tartu-Tapa rongile saadetud neiu väljus sellest juba Kärkna jaamas ning liikus sealt tagasi arvatavasti Tartu linna. Paraku on sest ajast teadmata tema edasine teekond ja liikumissuund," kirjeldas Ojaperv.

Ta lisas, et ühe võimaliku viibimispaigana oleme üle kontrollinud aadressi ka Laeva vallas, kust tütarlast tol päeval paraku tabada ei õnnestunud.

Noorsoopolitseinik täpsustas veel sedagi, et endiselt on välja lülitatud Renata mobiiltelefon ning 24. oktoobrist alates ei ole tütarlaps endast ka sotsiaalmeediasse ühtegi märki maha jätnud.

"Palume kõigil Tartumaal ja eeskätt Laeva kandis liikuvatel inimestel olla tähelepanelik ning kui keegi märkab pildil kujutatud tütarlast kuskil liikumas, sellest politseile teada anda," lisas politseinik.

15-aastane Renata pidi 24. oktoobril jõudma Tapal asuvasse erikooli, kuid sinna ta tänaseni saabunud ei ole.

Teada oli, et tüdruku ema pani nooruki 24. oktoobril Tartust Tapale suunduva rongi peale, ent kooli ta ei ilmunud ja kodustel pole teadmist, kuhu ta minna võis. Tüdruk on ka varem korduvalt omavoliliselt lahkunud nii, et lähedastel puudub teadmine, kus ta aega veedab. Nendel kordadel on ta üles leitud ja tagasi koduste juurde või erikooli viidud.