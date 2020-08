13 rahvasaadikut jätsid Valgevene demokraatia avalduse allkirjastamata. Kert Kingo: minu osalemine polnud vajalik

Saadikud, kelle allkiri dokumendilt puudub, on järgmised:

Dmitri Dmitrjev (Keskerakond), Peeter Ernits (EKRE), Kalle Grünthal (EKRE), Helle-Moonika Helme (EKRE), Kalev Kallo (Keskerakond), Kert Kingo (EKRE), Siim Kiisler (Isamaa), Igor Kravtšenko (Keskerakond), Alar Laneman (EKRE), Oudekki Loone (Keskerakond), Urmas Reitelmann (EKRE), Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond) ning Jaak Valge (EKRE).

Nagu Riigikogu pressiteenistusest märgiti, oli avalduse allkirjastamine avatud kõigile.

"Miks ei ole avaldusel loetelus toodud saadikute allkirju, siis võib olla tegemist põhjustega, millele oskavad nemad ise vastuse anda," märkis Gunnar Paal, parlamendi pressiteenistuja.

Kehv kättesaadavus

Keskerakondlane Oudekki Loone märkis Delfile, et tal pole viimastel päevadel Riigikogu asjadega tegelemiseks aega olnud - poliitik on olnud pidevalt sõidus. Siiski mõistab ta hukka igasuguse jõu kasutamise rahulike meeleavaldajate vastu.

"See on midagi, mida üks valitsus endala lubada ei võiks," sõnas Loone - ükstapuha, millisest maailma riigist jutt käib.

Vabariigi parlamendi liikmena ei soovi Loone otseselt pooli valida.

"Küll aga usun Valgevene rahva võimekusse iseennast ise valitseda ja oma sisemised poliitprobleemid ära lahendada," märkis poliitik telefonivestluses. "Praeguses keerulises olukorras loodan, et saavutatakse sisemine rahu ja tasakaal ning et poleks löödud ühtegi parandamatut haava. Usun, et valgevenelased suudavad taastada rahu ja suudavad leida niisuguse võimu ja valitsuse, mille on nemad valinud."

EKRE saadik Kert Kingo põhjendas allkirja mitte andmist asjaoluga, et see polnud tolles olukorras otseselt vajalik.

"Ma teadsin, et niikuinii on 21 allkirja on olemas, kutsumaks kokku erakorraline istung," sõnas ta Delfile. "See pole meelsuse näitamine."

Kingo sõnas, et mõistab loomulikult hukka, kuidas Valgevenes sekkutakse vägivalda kasutades valimistesse.

"Vägivalla suhtes on mul täiesti eitav suhtumine," sõnas ta lõpetuseks.

Teisi nimekirjas nimetatuid Delfil püüda ei õnnestunud. Helle-Moonika Helme võttis küll kõnetoru vastu, ent keeldus Delfiga juttu ajamast. Siim Kiisler märkis, et on kõnelemiseks vaba ehk õhtupoolikul - poliitik olevat hetkel välismaal.